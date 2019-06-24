Надежда Ломова дисквалифицирована на 4 года

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) дисквалифицировала россиянку Надежду Ломову на четыре года.

Как сообщает пресс-служба организации, срок дисквалификации отсчитывается с 21 марта текущего года. В начале апреля этого года спортсменка была временно отстранена от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. В допинг-пробе 28-летней спортсменки были обнаружены следы метенолона.

Ломова – серебряный призер чемпионата Европы 2014 года. Также она является чемпионкой России 2012 года и чемпионкой Европы среди юниоров 2013 года.