Кокляев сообщил о признании силового экстрима официальным видом спорта

Представитель силовых видов спорта, 8-кратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев в своем Instagram сообщил, что силовой экстрим был признан официальным видом спорта России.

Стронгмен выразил радость, что спустя 20 лет дело рекордсмена в силовых видах спорта Владимира Турчинского получило официальное признание.

«Прекрасная новость для любителей, профессионалов и почитателей силового экстрима страны, — сказал Кокляев. — Приказ № 32 за 25 января 2021 года, подписанный министром спорта Российской Федерации Олегом Васильевичем Матыциным. Приказ о том, что силовой экстрим входит в реестр видов спорта, то есть является официальным видом спорта нашей страны».

Напомним, что Кокляев готовится к боксерскому поединку с блогером Артемом Тарасовым, который состоится в рамках нового турнира в формате поп-бокс.