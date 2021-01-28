Белорусский тяжелоатлет дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Белорусский тяжелоатлет Вадим Лихорад дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики.

Причина отстранения бронзового призера чемпионата мира 2018 года по тяжелой атлетике — подозрение в нарушении антидопинговых правил. 26-летнего спортсмена подозревают в использовании дегидрохлорметилтестостерона (анаболический препарат, способствующий увеличению силы и росту мышечной массы).