Белорусский тяжелоатлет дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил
28 января 2021, 22:56
Белорусский тяжелоатлет Вадим Лихорад дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики.
Причина отстранения бронзового призера чемпионата мира 2018 года по тяжелой атлетике — подозрение в нарушении антидопинговых правил. 26-летнего спортсмена подозревают в использовании дегидрохлорметилтестостерона (анаболический препарат, способствующий увеличению силы и росту мышечной массы).
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