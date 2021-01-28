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Допинг

Белорусский тяжелоатлет дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

28 января 2021, 22:56

Белорусский тяжелоатлет Вадим Лихорад дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики.

Причина отстранения бронзового призера чемпионата мира 2018 года по тяжелой атлетике — подозрение в нарушении антидопинговых правил. 26-летнего спортсмена подозревают в использовании дегидрохлорметилтестостерона (анаболический препарат, способствующий увеличению силы и росту мышечной массы).

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