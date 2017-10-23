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23 октября 2017, 16:42

Федерация тяжелой атлетики России может подать апелляцию на свою дисквалификацию

Юлия ШАЙДУЛЛИНА
Корреспондент
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Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил, что организация может оспорить решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) отстранить ее на год. Он добавил, что ФТАР примет решение позже.

30 сентября IWF отстранила ФТАР и еще восемь национальных федераций от участия в международных соревнованиях на один год за нарушения антидопинговых правил. 21 октября IWF объявила о вступлении в силу годичного отстранения федераций.

Сегодня мы перевели документы и направили их юристам, – приводит ТАСС слова Агапитова. - Мы изучаем их условия, после будем принимать решение. Но подача апелляции – это наше право, определимся с этим, когда изучим вопрос.

Из-за дисквалификации российские тяжелоатлеты пропустят чемпионат мира 2017 года и чемпионат Европы-2018.

Источник: http://tass.ru/sport/4669637
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