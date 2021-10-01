Бывшего врача тайских штангистов пожизненно дисквалифицировали за распространение допинга

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) пожизненно дисквалифицировало бывшего врача Ассоциации тяжелой атлетики Таиланда, китайца Нин Лю, сообщает официальный сайт организации.

Десять допинг-проб, взятых у подопечных китайского специалиста во время чемпионата мира и юношеской Олимпиады в 2018 году, дали положительный результат. По словам спортсменов, запрещенные вещества попали в их организмы посредством обезболивающего геля, который выдавал им тренер. Позднее гель был отправлен на проверку в одну из лабораторий Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), где было подтверждено наличие запрещенных веществ в составе субстанции.

Нин Лю получил пожизненное отстранение от всех соревнований и не имеет права участвовать в иной спортивной деятельности (кроме антидопинговых или реабилитационных программ), санкционированной или организованной какой-либо стороной, подписавшей Всемирный антидопинговый кодекс.