Тяжелая атлетика
Новости
Олимпиада
Новости   //    Тяжелая атлетика

Бывшего врача тайских штангистов пожизненно дисквалифицировали за распространение допинга

14:47

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) пожизненно дисквалифицировало бывшего врача Ассоциации тяжелой атлетики Таиланда, китайца Нин Лю, сообщает официальный сайт организации.

Десять допинг-проб, взятых у подопечных китайского специалиста во время чемпионата мира и юношеской Олимпиады в 2018 году, дали положительный результат. По словам спортсменов, запрещенные вещества попали в их организмы посредством обезболивающего геля, который выдавал им тренер. Позднее гель был отправлен на проверку в одну из лабораторий Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), где было подтверждено наличие запрещенных веществ в составе субстанции.

Нин Лю получил пожизненное отстранение от всех соревнований и не имеет права участвовать в иной спортивной деятельности (кроме антидопинговых или реабилитационных программ), санкционированной или организованной какой-либо стороной, подписавшей Всемирный антидопинговый кодекс.

Дополнительная информация:

https://ita.sport/news/the-ita-issues-a-decision-sanctioning-ning-liu-to-a-lifetime-period-of-ineligibility-for-administration-of-prohibited-substances-and-complicity/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

«Наполи» — «Спартак»: все голы матча Лиги Европы
Состоялась жеребьевка чемпионата мира 2022 по волейболу в России
Неудачное падение Соболева стало мемом
Смолов — о матче с «Лацио»: «Это возможность посмотреть на уровень нашей команды, каждого из нас»
ВАДА реабилитировало кремы от ожогов и аллергии. Теперь это больше не допинг
vs
0
Офсайд