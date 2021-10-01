Бывшего врача тайских штангистов пожизненно дисквалифицировали за распространение допинга
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) пожизненно дисквалифицировало бывшего врача Ассоциации тяжелой атлетики Таиланда, китайца Нин Лю, сообщает официальный сайт организации.
Десять допинг-проб, взятых у подопечных китайского специалиста во время чемпионата мира и юношеской Олимпиады в 2018 году, дали положительный результат. По словам спортсменов, запрещенные вещества попали в их организмы посредством обезболивающего геля, который выдавал им тренер. Позднее гель был отправлен на проверку в одну из лабораторий Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), где было подтверждено наличие запрещенных веществ в составе субстанции.
Нин Лю получил пожизненное отстранение от всех соревнований и не имеет права участвовать в иной спортивной деятельности (кроме антидопинговых или реабилитационных программ), санкционированной или организованной какой-либо стороной, подписавшей Всемирный антидопинговый кодекс.
Дополнительная информация:
https://ita.sport/news/the-ita-issues-a-decision-sanctioning-ning-liu-to-a-lifetime-period-of-ineligibility-for-administration-of-prohibited-substances-and-complicity/
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