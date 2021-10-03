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Трансгендер Лорел Хаббард названа спортсменкой года в Новой Зеландии

10:19

Тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард, ставшая в Токио-2020 первым трансгендером в олимпийской истории, названа спортсменкой года на церемонии вручения наград Университета Отаго, старейшего новозеландского вуза.

Хаббард — первый трансгендерный лауреат премии OUSA Blues and Golds Awards за 113-летнюю историю университета. Лорел отмечена, несмотря на то, что на Олимпиаде заработала «баранку», не сумев поднять вес ни в одной попытке. После этого 42-летняя спортсменка заявила о завершении карьеры.

Считается, что главной миссией новозеландской штангистки в Токио был не спортивный результат, а сам факт появления на помосте ради «повышения инклюзивности спорта». В заявлении для газеты Otago Daily Times после присвоения университетской награды Хаббард сказала, что «благодарна за поддержку и доброту, которые она получила от преподавателей и студентов Университета Отаго» во время выполнения своей олимпийской миссии.

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Олег Шамонаев все материалы автора

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