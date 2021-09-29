Тяжелая атлетика
Новости
Олимпиада
Новости   //    Тяжелая атлетика
Допинг

Азербайджанская чемпионка мира по тяжелой атлетике дисквалифицирована на 8 лет

16:21

Азербайджанская штангистка Боянка Костова дисквалифицирована на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт Международной федерации тяжелой атлетики.

В мае сообщалось, что в допинг-пробе Костовой, взятой 5 апреля во время чемпионата Европы в Москве, обнаружен метаболит станозолола. Срок дисквалификации 28-летней спортсменки отсчитывается с 10 мая 2021 года и завершится 9 мая 2029 года.

Костова является чемпионкой мира 2015 года и четырехкратной чемпионкой Европы (2012, 2015, 2016, 2021). Она была дисквалифицирована за использование запрещенных веществ на период с июня 2016-го по июнь 2018 года и пропустила Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, а ее результат на Олимпиаде в Лондоне был аннулирован.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где смотреть и во сколько начало трансляции
«Еще уронишь — убью!» Старт «Ледникового периода», где Милохин уронил Медведеву и плачет Бородина
«Шериф» творит невообразимое. Бывший игрок «Тамбова» похоронил «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
Вернидуб не считает, что «Шериф» совершил что-то экстраординарное
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд