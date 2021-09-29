Азербайджанская чемпионка мира по тяжелой атлетике дисквалифицирована на 8 лет

Азербайджанская штангистка Боянка Костова дисквалифицирована на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт Международной федерации тяжелой атлетики.

В мае сообщалось, что в допинг-пробе Костовой, взятой 5 апреля во время чемпионата Европы в Москве, обнаружен метаболит станозолола. Срок дисквалификации 28-летней спортсменки отсчитывается с 10 мая 2021 года и завершится 9 мая 2029 года.

Костова является чемпионкой мира 2015 года и четырехкратной чемпионкой Европы (2012, 2015, 2016, 2021). Она была дисквалифицирована за использование запрещенных веществ на период с июня 2016-го по июнь 2018 года и пропустила Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, а ее результат на Олимпиаде в Лондоне был аннулирован.