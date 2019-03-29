Азербайджанский тяжелоатлет Христов лишен бронзы Олимпиады в Лондоне

Азербайджанский тяжелоатлет Валентин Христов лишен бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне за нарушение антидопинговых правил, информирует пресс-служба МОК. Четвертое место на Играх в весовой категории до 56 кг занял представитель Вьетнама Тран Ле Куок Тоан. Он теперь должен получить бронзу.

Кроме того, виновными в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады в Лондоне были признаны белорусская метательница молота Алена Матошка и ее соотечественник, бегун Анис Ананенко.

Спортсмены могут обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде или в дисциплинарной комиссии МОК.