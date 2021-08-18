Тяжелоатлет Орешников повторно дисквалифицирован на четыре года

Тяжелоатлет Сергей Орешников повторно дисквалифицирован на четыре года за нарушение правил антидопинга, информирует РУСАДА. Орешников дисквалифицирован на 4 года с 1 октября 2022 года. Ранее сообщалось, что Орешников получил четырехлетнюю дисквалификацию с 1 октября 2018 года.

Серебряный призер чемпионата России по тяжелой атлетике 2021 года в весовой категории до 102 кг Артур Кабисов дисквалифицирован на 6 лет с 30 июня 2021 года. В допинг-пробе спортсмена обнаружены оксандролон и его метаболиты, метаболиты оксиметолона и мельдоний.

Тяжелоатлетка Александра Паращук дисквалифицирована на 2 года с 30 июня 2021 года (наличие в пробе хигенамина). Тяжелоатлет Дмитрий Греца получил двухлетнюю дисквалификацию с 21 мая 2020 года (бета-метилфенилэтиламин, оксилофрин).

Легкоатлет Сергей Михайловский, чемпион России 2008 года в прыжках в длину, дисквалифицирован на 4 года с 27 мая 2021 года.