Финал турнира по тяжелой атлетике на спартакиаде планируется провести с 24 по 29 августа

Генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Василенко сообщил, когда пройдет финал турнира по тяжелой атлетике на спартакиаде.

«Турнир по тяжелой атлетике, которая является базовым видом спорта, включен в программу Всероссийской летней спартакиады, — приводит слова Василенко ТАСС. — По предварительным планам, турнир пройдет в Москве с 24 по 29 августа».

Спартакиада проводилась с 1956 по 1991 год. Летние турниры организовывались за год до Олимпийских игр, зимние — за два года.

До момента распада СССР прошло 10 летних и семь зимних спартакиад.