Финал турнира по тяжелой атлетике на спартакиаде планируется провести с 24 по 29 августа
Генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Василенко сообщил, когда пройдет финал турнира по тяжелой атлетике на спартакиаде.
«Турнир по тяжелой атлетике, которая является базовым видом спорта, включен в программу Всероссийской летней спартакиады, — приводит слова Василенко ТАСС. — По предварительным планам, турнир пройдет в Москве с 24 по 29 августа».
Спартакиада проводилась с 1956 по 1991 год. Летние турниры организовывались за год до Олимпийских игр, зимние — за два года.
До момента распада СССР прошло 10 летних и семь зимних спартакиад.
Источник: https://tass.ru/sport/14669349
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