Еще один российский легкоатлет сменил спортивное гражданство. Это 18-летняя красотка-высотница

Елена Куличенко будет учиться в США, а выступать за Кипр.

Летом прошлого года стало известно, что один из самых перспективных шестовиков мира, 15-летний на тот момент Матвей Волков, переезжает с семьей в Белоруссию и выступать будет за эту страну. Одна из причин — риск надолго остаться без международных стартов. ВФЛА без флага с 2015 года. И когда все закончится, никто не знает. В прошедшем зимнем сезоне Волков выступал на турнире в Польше. Летом он может отобраться на Олимпийские игры-2021. Для этого нужно лишь выполнить норматив. Останься он в России, шансов поехать в Токио у него, скорее всего, не было никаких.

Теперь стало известно о второй «ласточке». 18-летняя высотница с модельной внешностью, призер юношеского европейского фестиваля-2017 в Дьоре Елена Куличенко, подала документы на смену спортивного гражданства. Она будет выступать за Кипр. И готова отбыть для этого двухлетний карантин.

Кипр

— Лена, рассказывайте.

— На самом деле, очень много молодых российских легкоатлетов, будь у них такая возможность, приняли бы аналогичное решение. Все об этом говорят. Просто у меня по определенным причинам несколько лет назад появилось второе гражданство. Вот мой менеджер Алексей Николаев и предложил поменять гражданство спортивное. В России ничего не движется в лучшую сторону. На момент нашего с ним разговора перестали давать даже нейтральные статусы.

Я понимаю, что федерация старается и делает все возможное, но все равно грустно. Спортивный век очень недолог, поэтому мы приняли решение сотрудничать с Федерацией легкой атлетики Кипра. Менеджер связался с ними, мы наладили диалог. Когда спустя полгода мне написали из ВФЛА — им пришло письмо из кипрской федерации, — я поняла, что дело действительно движется. Написала заявление, смысл которого сводился к просьбе выгнать меня из сборной России по собственному желанию.

— Какой сейчас официальный статус вашего спортивного гражданства?

— Я не знаю (смеется)! Подписала документы, отправила все бумаги на Кипр. Надеюсь, в ближайшее время все оформится, и я официально буду киприотка в плане спортивного гражданства.

— И уже летом сможете гонять по стартам?

— Нет! И это моя боль. Мне нужно отсидеть двухлетний карантин прежде, чем я смогу участвовать на международных соревнованиях. Пока будет возможность выступать только на Кипре. Сначала это пугало, а потом я подумала: а какая разница, где сидеть, никуда не выезжая: здесь или там? При этом «там» через два года у меня точно будет возможность выступать без ограничений, а здесь — не факт. Даже под нейтральным статусом.

США

— Где вы собираетесь жить?

— Это еще более интересный вопрос. В августе улетаю учиться и тренироваться в Америку, в Атланту. Мне предложили стипендию в университете, там сильная команда и хороший главный тренер. Буду жить в кампусе, выступать на студенческих соревнованиях — все как положено. А летом — приезжать на Кипр и прыгать там. Это суперрасклад для меня. Хотя мой дом — Москва.

— Как у вас получилось с американским универом? Для российской легкой атлетики — необычная история.

— Спасибо огромное моему менеджеру Алексею Николаеву. Это все он. Я же вообще собиралась заканчивать летом. Перспектив в России не было, думала сосредоточиться на учебе. И тут он мне позвонил. Услышал настроение. Спустя пару дней перезвонил и выдал суперновость. Он поговорил с Лореном Сигрейвом, бывшим тренером Даши Клишиной. Лорен рассказал про университет с очень хорошей командой, там сильные прыжки в высоту, и предложил: если она знает английский и готова — вперед, давайте этим заниматься. Я сдала экзамены. Все нормально. Должна была уехать еще в январе, но не успела сделать визу из-за пандемии. В итоге полечу в августе.

— На кого будете учиться?

— Первый год будут общие знания, а потом — больше социальные отношения. Выбрала их, исходя из простой логики: там должно быть не так сложно, как на какой-нибудь высшей математике. Все-таки я еду тренироваться. В то же время эта сфера мне интересна и такой бэкграунд точно пригодится в будущем.

Кто виноват в дисквалификации ВФЛА

— Что думаете про нашу легкую атлетику?

— Очень не люблю эту тему. Всегда расстраиваюсь. Вот на днях сказали, что возобновляют выдачу нейтральных статусов. И все этому радуются, как будто это норма. Но это же не так. И ведь даже этот статус дадут далеко не всем. Получается, что спортсмен, который на пике формы, готовится, максимум, к чемпионату страну. Это не та мотивация. Ну, есть у тебя уже пять медалей оттуда. А дальше что? На крупные старты поедут 10 спортсменов. А у нас сотня тех, кто мог бы.

— Мария Ласицкене очень жестко высказалась по поводу этого.

— Полностью с ней согласна. Она — молодец. Респект ей и уважение. Мария не боится высказывать свое мнение и уж она на него имеет полное право.

— С вашей точки зрения, кто больше косячит: мы или World Athletics?

— Началось все у нас. Но и политика свою роль играет. То есть изначально виноваты мы сами, а уже потом по каким-то причинам World Athletics так вцепился в ВФЛА. Допинг-истории были в самых разных странах, но такого, чтобы пять лет всей федерации не давали выступать, еще не случалось.

— Какие-то спортсмены уже обращались к вам с просьбой проконсультировать по переходу в другую страну?

— В таком ключе — нет. Все-таки без гражданства сложно. Но многие поддерживают, пишут, что на моем месте давно бы так сделали.

— В комментариях под новостями про переезд Матвея Волкова некоторые писали: предатель.

— Да-да. И я ждала подобного, когда стало известно о моем переходе. Но, к моему удивлению, нигде еще такого не видела. Один мой друг сказал, что хейта нет, потому что пока об этом знают только легкоатлеты, а они все понимают. А вот если история выйдет подальше, то обязательно найдутся критики, которые будут рассказывать, как я продала Россию. Хорошо помню Олимпиаду в Пхенчхане, там же такой хейт был. Люди, которые никогда не занимались спортом, писали: «Вот я бы под нейтральным флагом никогда не поехал». У них даже мыслей нет, что кто-то может вкладывать в спорт всю жизнь и шанс выступить на Олимпийских играх у многих — только раз в жизни. Сами пройдите этот путь, и тогда уже решайте — куда вам ехать, а куда нет.

— Вы живете в Москве, учиться будете в США, а выступать за Кипр. С какой из этих стран хотели бы связать дальнейшую жизнь?

— Честно говоря, без понятия. Впереди такой долгий и интересный путь. И кто знает, вдруг после этой пандемии начнется новая. Я очень сильно этого боюсь. Но в целом — полна оптимизма и предвкушений. И загадывать не хочу. Хочу жить сейчас.