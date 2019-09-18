Женская сборная США на Кубке мира в трех сетах обыграла Голландию
10:10
Женская сборная США в групповом турнире Кубка мира победила Голландию со счетом 3:0 — (25:23, 25:18, 25:19).
Американки после четырех игр занимают первое место в турнирной таблице — у команды четыре победы. По регламенту турнира, команды проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель.
Кубок мира. Женщины
Групповой этап
США — Голландия — 3:0 (25:23, 25:18, 25:19)