Женская сборная США на Кубке мира в трех сетах обыграла Голландию

Женская сборная США в групповом турнире Кубка мира победила Голландию со счетом 3:0 — (25:23, 25:18, 25:19).

Американки после четырех игр занимают первое место в турнирной таблице — у команды четыре победы. По регламенту турнира, команды проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель.

Кубок мира. Женщины

Групповой этап

США — Голландия — 3:0 (25:23, 25:18, 25:19)