Ирина Воронкова: «Было приятно, когда сегодня в Тояме с нами пели гимн»

Доигровщица сборной России Ирина Воронкова после победы в шестом туре Кубка мира над Сербией (3:1) отметила роль российских болельщиков в успехе. На матче присутствовало несколько десятков членов местной диаспоры.

— Ожидали ли, что в малоизвестном городе Тояма будет по сути русский зал?

— Очень приятно, когда слышишь, что гимн вместе с тобой поют другие люди. Это дает душевный подъем, мы сегодня были настроены и воодушевлены нашими болельщиками.

— Знакомых у вас здесь нет? Вы ещё минут 15 с ним общались.

— У меня просто менталитет такой, что я очень люблю уделять им внимание. Они приходят посмотреть на нас, поддержать, разрядиться. Это приятно и нужно уважать.

— Какие ощущения от матча? 3:1, но прошло все сложно, особенно во втором — третьем сете.

— Не надо недооценивать Сербию, у них сильный характер, менталитет. Да, отпустили чуть вторую партию, но собрались и с толком отработали от начала и до конца третью и четвертую, как и должны были. Не могу сказать, что мы сыграли плохо. Дали слабину.

— Вас пару раз блоком накрыли.

— Бывает, когда хочешь все снова переиграть, повторить момент и попадаешься на уловку. Но все остальное нормально. Сегодня никто плохо не играл, мы были командой.

— Впереди Аргентина и Нидерланды. Нет ли желания поберечь силы на аргентинках, чтобы выйти на битву с голландками во всеоружии?

— Как говорил мой первый тренер, одна игра — одна победа, а остальное важно. Будем отрабатывать каждый матч.

— Видите, что шансы догнать Китай и США у нас есть?

— Надежда есть. Главное — играть самим, вырывать победы, а дальше посмотрим. (Дмитрий Кузнецов)