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Евгения Старцева: «Я довольна, но все самое интересное и тяжелое впереди»

08:20

Связующая казанского «Динамо» и российской национальной команды Евгения Старцева рассказала об изменениях в сборной и челябинском троллейбусе с перегаром.

— Евгения, довольны ли вы первой половиной Кубка мира? Шесть матчей из 11 позади, пять побед.

— Да. Я довольна, но все самое интересное и тяжелое впереди.

— Успеваете восстановиться за дни отдыха?

— Немного удалось за прошедшие два дня перед этапом в Тояме, но пять игр за шесть суток, или, например, с Японией и Китаем мы играли за 24 часа два матча — это сильно. Не понимаю, как нужно быть готовым и как так быстро восстанавливаться, чтобы этот режим выдерживать. (Дмитрий Кузнецов)

В сборной после Евро говорили, что мы молодцы, но я так не считаю"
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