Главный тренер мужской волейбольной сборной России Туомас Саммелвуо эмоционально подвел итоги матча Кубка мира против Канады (3:2). По ходу матча россияне проигрывали со счетом 0:2.

— Прежде всего хочу сказать вам, что никогда мы будем искать объяснения в вещах, на которые не можем повлиять, даже если они играют роль. Это про акклиматизацию, — обратился финн к корреспонденту «СЭ» о причинах проигрыша двух сетов.

— Что касается матча, Канада прекрасно играла первые два сета, они отлично принимали нашу силовую подачу и разыгрывали мяч после нее, бились за каждое очко. Мы говорили о том, что к этому надо быть готовым. Но... в итоге отличный урок, что надо начинать игру сразу, а не после розыгрыша десяти очков.

Тем не менее, я рад тому, как наши игроки отреагировали. Мы начали лучше подавать, атаковать, после улучшения подачи мы контролировали их атаку.

Планер Яковлева в четвертом сете, можно сказать, принес нам игру. И с каждым счетом мы исполняли его все лучше. Канадцы все равно показывали хороший ритм игры, били и страховали — и так постоянно. Хорошо, что мы сохранили в данной ситуации терпение. (Дмитрий Кузнецов)