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Сборная Италии в трех сетах обыграла Тунис на Кубке мира

10:55

Сборная Италии обыграла Тунис в матче группового турнира Кубка мира по волейболу среди мужчин в трех сетах — 3:0 (25:19, 25:21, 25:18).

После четырех матчей на турнире Италия с 5 очками занимает промежуточное восьмое место в турнирной таблице, Тунис с нулем очков располагается на последнем месте. В следующем туре Италия сыграет с Польшей, а Тунис — с США.

Кубок мира. Мужчины

Групповой этап

Тунис — Италия — 0:3 (19:25, 21:25, 18:25

Дополнительная информация

https://volleyball.sport-express.ru/men/worldcup/2019/?from=header-main-menu

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