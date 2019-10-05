Сборная Италии в трех сетах обыграла Тунис на Кубке мира

Сборная Италии обыграла Тунис в матче группового турнира Кубка мира по волейболу среди мужчин в трех сетах — 3:0 (25:19, 25:21, 25:18).

После четырех матчей на турнире Италия с 5 очками занимает промежуточное восьмое место в турнирной таблице, Тунис с нулем очков располагается на последнем месте. В следующем туре Италия сыграет с Польшей, а Тунис — с США.

Кубок мира. Мужчины

Групповой этап

Тунис — Италия — 0:3 (19:25, 21:25, 18:25