Главный тренер волейбольной сборной России Туомас Саммелвуо подвел итоги матча 6-го тура Кубка мира против Польши (1:3).

— В принципе, игра хорошая, — cказал Саммелвуо. - Наша атака была на уровне, да, были мячи, которые можно было сыграть по-другому, но так всегда. Мы постоянно были в положении догоняющих. И когда соперник так хорошо пасует, ты вынужден рисковать на подаче, из-за этого у нас было столько ошибок. Но если рассматривать в целом игру очко за очком, все было нормально.

То, что не отражается в статистике, это то, как происходит касание мяча. После доводки он может улететь на седьмой метр, а может прямо в середину площадки. Во втором случае связующему удобно, а в первом он можетне услышать нападающего и так далее. В игре с таким соперником, как Польша, эти нюансы должны исполняться лучше. Конечно, всегда интересно сыграть с такой тактически обученной, хорошо подающей командой, которая может эти подачи варьировать. Но я доволен, наша молодежь прогрессирует, им приходится принимать решения, это наша цель.

Заслужил ли место в стартовом составе Сурмачевский? Думаю, любой его заслуживает. Все игроки, которые здесь, безумно хотят сыграть. Так что ответ — я не знаю. Это наша работа — отобрать тех, кого поставить в основу. Посмотрим, у нас еще много игр впереди. Андрея мы используем как джокера, выпуская на подачу, и он спас для нас несколько сетов здесь. Прекрасная работа, он первый раз в сборной.

Подлесных и Воронков сегодня были хороши. Федор отлично выступил в атаке, он улучшает свою игру. Он редкий игрок. У него рост 206 сантиметров, но при этом довольно неплохой прием, умение отдавать передачи. Такие игроки должны быть чаще в сложных ситуациях, таких матчах. Чтобы получать опыт, даже попадать в неприятности. Мы стараемся добиться от игроков стабильности, чтобы были постоянно крепкие игры без провалов. В случае с ним это тоже актуально. (Дмитрий Кузнецов)