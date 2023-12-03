Битва Москвы и Казани. «Динамо» и «Зенит» разыграют Кубок России

Итоги полуфинальных матчей.

Кубок России. Полуфинал

Ответные матчи

«Динамо» М — «Зенит» СПб — 3:1 (23:25, 25:20, 25:23, 25:20)

«Зенит-Казань» — «Локомотив» — 3:0 (25:22, 25:21, 25:18)

В волейбольный уик-энд определились финалисты Кубка России среди мужских команд. В решающем матче действующий обладатель казанский «Зенит» сойдется с московским «Динамо». Таким образом, команды разыграют между собой уже четвертый трофей подряд. До этого клубы бились в финале чемпионата страны, Кубка Столетия, а также в игре за Суперкубок-2023. Пока москвичи в этой титульной серии уступают, забрав у «Зенита» только юбилейный трофей. Но «Динамо» может сравняться 24 декабря — в этот день состоится финал Кубка России.

Фото ВК «Динамо» Москва

Мощь Соколова

Путь к новой титульной встрече у команд не получился простым. «Динамо» в полуфинале достался «Зенит» из Санкт-Петербурга. У питерского клуба в последнее время не очень хорошо идут дела в чемпионате России. В ноябре команда Виктора Сидельникова проиграла в четырех встречах из пяти. Однако в Кубке страны «Зенит» смог дать бой москвичам. В первом матче полуфинала питерцы смогли не только отыграться, уступая 0:2 по сетам, но и вырвать победу на тай-брейке.

В начале ответной игры в Москве у «Зенита» тоже все складывалось хорошо. Гости меньше ошибались, поведя в счете. Казалось, что как минимум золотого сета в этом матче не избежать. Однако во второй партии «Динамо» стабилизировало игру и стало забирать матч в свои руки. Хозяева полностью переиграли соперника в нападении. Реализация атак столичного клуба составила 62% против 38% у «Зенита» — огромная разница. Наибольший вклад в итоговую победу внес диагональный Цветан Соколов. На счету бомбардира 31 очко, из которых 5 он добыл эйсами. «Наш бич — Цветан Соколов, — говорил после игры тренер «Зенита» Виктор Сидельников. — К сожалению, не можем с ним справиться ни в защите, ни на блоке. «Динамо» нашло игрока, который смог решить исход матча».

Хотя ошибок у подопечных Константина Брянского тоже хватало. Среди них 36 на подаче. Глядя на этот показатель, даже удивительно, что он относится к команде-победителю. Однако те подачи, которые долетали до площадки соперника, становились для «Зенита» проблемой. У гостей низкий показатель позитивного приема — 34%. Несмотря на некоторые статистические провалы, «Динамо» вполне заслуженно оформило путевку в финал.

Дмитрий Волков. Фото ВК «Зенит-Казань»

Стабильность казанского «Зенита»

Казанскому «Зениту» в полуфинале достался один из самых неудобных соперников — «Локомотив». В текущем розыгрыше суперлиги новосибирцы уже успели огорчить действующего чемпиона и обладателя Кубка. На своей площадке «Локо» обыграл «Зенит» со счетом 3:0. Такого домашнего разгрома не хватило новосибирцам в первом матче полуфинала Кубка России. Подопечные Пламена Константинова на родной площадке встречу все-таки выиграли, но только на тай-брейке.

Ответный матч в Казани прошел уже полностью под диктовку «Зенита». Хозяева были намного надежнее и увереннее соперника, а «Локо» терялся на площадке. За три сета, которых хватило «Зениту» для победы, новосибирцы совершили 34 ошибки. Для топового клуба это слишком много. Почти целую партию гости отдали ошибкам на подаче — 23 очка.

Казанцы же были стабильны на протяжении всего матча. Лучшим игроком встречи признали связующего Майку Кристенсона. Любимым адресатом передач американца в этой встрече стал Сэм Деру. Бельгиец продемонстрировал высокую реализацию атак — 67% (13 из 16). Хозяева имели превосходство и на блоке — 8:1. Особенно постарался Дмитрий Волков, у которого три блока.

«Мы заслужили 3:0 по игре, — объяснят главный тренер «Зенита» Алексей Вербов. — В первой партии определенное волнение с двух сторон присутствовало. Мы не играли хорошо, но Новосибирск своими ошибками позволил нам вернуться в игру. Они на подаче рискуют. В первом матче совершили 31 ошибку и еще мы 7 мячей из аута приняли. У них стиль такой: закрывают глаза — рискуют на подаче. Если день на подаче хороший, сложно с ними играть».

Для «Зенита» это девятый финал Кубка России за последние десять лет. В восьми предыдущих случаях из восьми казанцы забирали трофей. Исключением в этой декаде стал 2020 год, когда московское «Динамо» выиграло титул в матче против «Зенита» из Санкт-Петербурга.