Тяжелый ноябрь питерского «Зенита». Команда набрала только два очка за пять матчей

Обзор очередных туров мужской и женской суперлиги.

PARI Суперлига

Мужчины. 8-й тур

«Югра-Самотлор» — «Урал» — 3:1 (25:22, 25:23, 19:25, 25:18)

«Нефтяник» — «Енисей» — 2:3 (18:25, 27:25, 25:23, 17:25, 9:15)

«Зенит» СПб — «Белогорье» — 1:3 (25:20, 20:25, 22:25, 21:25)

«Локомотив» — «Динамо-ЛО» — 3:0 (25:20, 25:17, 25:21)

«Динамо» М — «Факел» — 3:1 (25:20, 25:23, 24:26, 25:16)

«Зенит-Казань» — АСК — 3:0 (26:24, 25:15, 25:16)

«Нова» — «Кузбасс» — 0:3 (20:25, 15:25, 22:25)

«Шахтер» — «Газпром-Югра» — 3:2 (25:18, 24:26, 25:23, 21:25, 15:13)

Женщины. 9-й тур

«Заречье-Одинцово» — «Спарта» — 2:3 (22:25, 26:24, 15:25, 25:22, 11:15)

«Минчанка» — «Уралочка-НТМК» — 1:3 (21:25, 26:24, 21:25, 21:25)

«Ленинградка» — «Динамо-Метар» — 3:1 (25:18, 25:18, 17:25, 25:20)

«Енисей» — «Динамо» М — 0:3 (16:25, 15:25, 18:25)

«Локомотив» — «Динамо» Кр — 3:0 (25:14, 25:18, 25:18)

«Тулица» — «Протон» — 3:2 (25:20, 19:25, 24:26, 25:22, 15:12)

«Динамо-Ак Барс» — «Атом-Курск» — 3:0 (25:15, 25:16, 25:11)

В середине недели снова было много классного волейбола. В мужской суперлиге прошел 8-й тур, а в женской — 9-й. Лидеры укрепили свои позиции в таблице регулярного чемпионата.

Трудности питерского «Зенита»

Не очень хорошо складываются дела в последних турах у одного из претендентов на медали чемпионата — «Зенита» из Санкт-Петербурга. За последние пять матчей у команды Виктора Сидельникова четыре поражения. Да, у питерцев не самое простое расписание в ноябре. «Зенит» за месяц встретился со всеми призерами предыдущего розыгрыша суперлиги и всем уступил. Набрать очки получилось только в матче с дебютантом — «Шахтером». Однако белорусский клуб все-таки сумел отщипнуть одно очко, доведя матч до тай-брейка.

Несчастливый ноябрь завершился для «Зенита» домашним поражением от «Белогорья» в восьмом туре. Хозяева уверенно взяли первый сет благодаря хорошей подаче и надежной игре в защите. Однако после атака белгородского клуба заработала на полную мощность. Эффективно трудились в нападении легионеры Джан и Аль Хачдади. Плюс гости были стабильнее и меньше ошибались в ключевые отрезки партий. В результате команда Александра Волкова перевернула игру и добилась победы. Похожее развитие событий было у «Белогорья» в матче с другим «Зенитом» — казанским.

Питерцы опускаются на девятое место регулярного чемпионата. В следующем туре «Зенит» попробует исправить ситуацию в выездном матче против «Динамо» из Ленобласти.

Волейболисты московского «Динамо». Фото ВК «Динамо» Москва

Лидерство «Локо» и «Динамо»

Центральным матчем тура можно было назвать встречу московского «Динамо» и «Факела». Совсем недавно новоуренгойцы лидировали в чемпионате, идя без поражений. Однако неделю назад ямальцев всухую переиграл казанский «Зенит», прервав удачную серию.

В матче с «Динамо» команда из Нового Уренгоя продемонстрировала больше борьбы. В третьем сете подопечные Романа Емполова смогли спастись с матчбола и отквитать один сет, зачехлив атаку москвичей. Но в целом по игре «Динамо» выглядело сильнее во всех компонентах и уверенно забрало победу.

Теперь у команды Константина Брянского семь побед при одном поражении. Такие же показатели у «Локомотива», который в восьмом туре легко разобрались с «Динамо» из Ленобласти.

Непобедимое женское «Динамо»

В женской суперлиге есть единоличный лидер. Московское «Динамо» никому не проигрывает со старта чемпионата, потеряв только одно очко. При этом подопечные Константина Ушакова успешно выступают в Кубке страны — в минувшие выходные бело-голубые оформили выход в финал в матче против «Локомотива».

После полуфинала Кубка команда отправилась в гости к «Енисею», затратив для победы не так много сил. Ни в одном сете хозяйкам не удалось перейти рубеж в 20 очков. Это при том, что на матч в Красноярск не полетели опытные Наталия Гончарова и Евгения Старцева. Однако уже не в первый раз была неудержима в атаке доигровщица Ирина Капустина.

Главными преследователями столичного клуба в чемпионате являются «Ленинградка» и «Динамо-Ак Барс». У обеих команд по 8 побед, правда, у петербурженок сыграно 10 матчей. В первом круге москвички уже встретились со своими основными конкурентками, обыграв клубы из Санкт-Петербурга и Казани со счетом 3:1.