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Сегодня, 13:15

«Зенит-Казань» взял свой девятый Суперкубок России! Это больше, чем у всех остальных вместе взятых

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Волейболисты «Зенит-Казань» празднуют победу в Суперкубке.
Фото ВК «Зенит-Казань»
Новый триумф клуба из Татарстана.

Суперкубок России. Казань
Мужчины
«Зенит-Казань» — «Динамо» М — 3:0 (25:23, 25:22, 25:17)

Казанский «Зенит» при сумасшедшей поддержке родных трибун взял свой девятый Суперкубок России. В матче за трофей, который в этом году был посвящен памяти одного из величайших игроков в истории Вячеслава Зайцева, клуб из Татарстана обыграл недавнего обидчика — московское «Динамо».

Неуверенный старт «Зенита»

Несмотря на то что «Динамо» получило право играть в матче за Суперкубок благодаря второму месту в прошлом розыгрыше Суперлиги, а «Зенит» выступал в роли действующего чемпиона страны и обладателя Кубка России, именно казанцам нужно было многое доказывать в этом поединке.

Год назад Суперкубок в очной борьбе двух клубов вырвало «Динамо». Тогда все решилось на тай-брейке в матче, который по праву называли «триллером». Но супертриллер Москва и Казань устроили недавно в финале Кубка Столетия. Для «Зенита» эта встреча даже стала хоррором: бело-голубые сумели отыграться со счета 0:2, когда казалось, что казанцы своего не упустят.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит-Казань&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. Неожиданный разгром чемпиона. У казанского «Зенита» проблемы перед матчем за Суперкубок

Нынешний розыгрыш Суперлиги чемпион начал неуверенно. Сначала «Зенит» затратил много сил, чтобы одолеть дебютанта турнира — «Шахтер» из Солигорска, а после подопечные Алексея Вербова получили разгром от «Локомотива» в Новосибирске. «Динамо» же свои первые матчи Суперлиги выиграло легко, не отдав соперникам ни одного сета. Поэтому бело-голубые выглядели фаворитом встречи за Суперкубок, которая проходила в рамках третьего тура чемпионата России.

Алексей Вербов с чемпионским кубком.
Фото ВК «Зенит-Казань»

Ошибки «Динамо»

После матча в Новосибирске в состав «Зенита» приехал важный игрок основного состава — американский связующий Майка Кристенсон. Однако и в «Динамо» из сборной Болгарии вернулся грозный диагональный Цветан Соколов, который, кстати, стал самым результативным у бело-голубых в Суперкубке, набрав 14 очков. Правда, потери у москвичей тоже есть. По-прежнему из-за травм не играют лидеры: доигровщик Ярослав Подлесных и блокирующий Вадим Лихошерстов.

На старте матча лучше смотрелись гости, но в целом партии проходили в равной борьбе. В атаке, на блоке и подаче у команд примерно одинаковые показатели. Причем «Динамо» даже лучше принимало подачу — 46 процентов позитивного приема против 35 у «Зенита». Но многое в матче решили ошибки бело-голубых. Их за три партии у москвичей набралось 29, в том числе 18 на подаче. Это очень много. Получается, что «Динамо» отдало целый сет только своими ошибками.

«Мы однозначно могли сыграть чище, — объяснял после матча главный тренер москвичей Константин Брянский. — В ключевых моментах совершали ошибки. Мяч выигрываем — касаемся сетки. Эти моменты, по сути, были переломными. Касание сетки в первой партии привело к тому, что соперник затем набрал несколько очков подряд, сравнял счет и вышел вперед. Мы упускали свое преимущество, отдавали игровую инициативу. «Зенит» сыграл хорошо, более слаженно».

Фото ВК «Зенит-Казань»

Девятый трофей

Лучшим в составе «Зенита» неожиданно стал 20-летний доигровщик Михаил Лабинский. Он набрал 15 очков и реализовал 52 процента своих атак. Это на порядок выше, чем у Максима Михайлова, у которого 32 процента. После игры Вербов отметил также «седьмого» игрока — болельщиков. «Я не припомню такого зала. Это было бесподобно! Последний раз, наверное, такая атмосфера была, когда Леон приезжал с «Перуджей». Мы даже сами удивились, что столько болельщиков пришло нас поддержать в это непростое время для команды. Было вдвойне приятно испытать победные эмоции», — сказал главный тренер казанского клуба.

Победа над принципиальным соперником должна вдохнуть в «Зенит» уверенность, которой явно не хватало команде на старте сезона. По количеству побед в Суперкубке казанцы ушли далеко вперед от преследователей. Трофей разыгрывается с 2008 года. Девять раз его брал «Зенит», четыре — «Динамо», два — «Белогорье», и однажды — «Кузбасс». В ближайшие годы клуб из Татарстана точно никто не догонит.

Но много времени на празднование очередного титула у «Зенита» нет. 4 ноября казанцам предстоит лететь в Красноярск на матч Кубка России против «Енисея», а 8 ноября принимать в рамках Суперлиги серьезного соперника — «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Волейбол
ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Казань)
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