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3 апреля, 22:45

Казанский «Зенит» по-чемпионски стартовал в плей-офф. Клуб уверенно забрал путевку в полуфинал

Казанский «Зенит» вышел в полуфинал чемпионата России по волейболу
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Фото ВК «Зенит-Казань»
Итоги ответных четвертьфинальных матчей.

PARI Суперлига
Мужчины. Четвертьфинал. 2-е матчи
«Енисей» — «Зенит-Казань» — 0:3 (19:25, 28:30, 18:25). Счет в серии — 2:0 в пользу «Зенита»
«Кузбасс» — «Белогорье» — 3:2 (22:25, 25:22, 25:23, 14:25, 18:16). Счет в серии — 1:1
«Факел» — «Локомотив» — 2:3 (25:22, 23:25, 27:25, 14:25, 11:15). Счет в серии — 1:1
«Зенит» СПб — «Динамо» М — 3:2 (19:25, 30:28, 27:25, 19:25, 15:13). Счет в серии — 1:1
Женщины. Четвертьфинал. 3-й матч
«Локомотив» — «Протон» — 3:2 (20:25, 25:21, 25:23, 18:25, 15:13). Счет в серии — 2:1

В чемпионате России чувствуется приближение медальных разборок. Команды используют все резервы, чтобы остаться в игре, и бьются до последнего розыгрыша. Не случайно, что большинство матчей сейчас заканчиваются на тай-брейке.

Превосходство казанского «Зенита»

Самую первую путевку в полуфинал у мужчин завоевал «Зенит-Казань». В первом матче дома чемпион отдал «Енисею» одну партию, поэтому казалось, что борьба здесь еще возможна. В ответной игре в Красноярске хозяева действительно могли рассчитывать на что-то большее. Команда была близка к тому, чтобы взять вторую партию, но в нужный момент «Зенит» поймал свою игру и добился сухой победы в гостях.

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После матча блокирующий казанцев Артем Вольвич объяснял, что обрести необходимую концентрацию им помогли арбитры, которые принимали решения не в их пользу: «Первая партия была сложной, а во второй мы вообще догоняли. Думаю, что ключевым фактором было то, что судьи пару раз не дали нам то, что мы просили. Нас это в хорошей степени замотивировало, разозлило. Переключились на другой волейбол. Меньше стали ошибаться, добавили в концентрации».

Теперь казанцам нужно ждать, когда определится их соперник, ведь пока они в полуфинале в одиночестве.

Фото ВК «Зенит-Казань»

Спасение «Локомотива»

Самым оглушительным результатом первых матчей четвертьфинала было домашнее поражение «Локомотива» от «Факела». Новосибирская команда, которая закончила регулярку на втором месте, до этого в текущем сезоне на своей площадке уступила только в одной встрече. Но что интересно, этим обидчиком как раз стал клуб из Нового Уренгоя.

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Во второй игре «Локо» нужно было находить свою подачу, которая куда-то пропала в первой. На этот раз ошибок в данном компоненте стало меньше. Тем не менее «Факел» владел преимуществом, дважды выходил вперед по сетам, но в четвертой партии как будто испугался своего лидерства. Игра у команды стала разваливаться, а гости с удовольствием забрали матч под свой контроль и сравняли счет в противостоянии. «Рады, что вернули серию в Новосибирск. Но, оказывается, площадка — не основной фактор, так как обе команды выиграли в гостях. Значит, надо думать, как больше играть в волейбол», — подытожил главный тренер «Локо» Пламен Константинов.

Рано ставить точку и в противостоянии Москвы и Питера. После сухого поражения от «Динамо» в гостях «Зенит» смог найти силы на концовку второго матча. Также пока ничего не ясно в серии «Белогорья» и «Кузбасса», которые выиграли по матчу на своей площадке. Решающие поединки четвертьфиналов пройдут 6 апреля.

Фото ВК «Локомотив» Новосибирск

Женская четверка

В женском чемпионате все полуфиналисты уже известны. Только в одном противостоянии из четырех потребовалось провести три матча. Финалисту прошлого розыгрыша «Локомотиву» пришлось непросто в серии против «Протона». Саратовчанки неожиданно выиграли первую встречу в гостях, но всухую уступили дома. Все решалось в Калининграде.

В третьем поединке волейболистки «Протона» показали невероятную самоотдачу, доставали сложные мячи, без устали трудились в защите и в итоге добрались до тай-брейка. В пятой партии все-таки сказался класс и опыт хозяек вкупе с сумасшедшей поддержкой трибун. Саратовчанки цеплялись до последнего, отыграли два матчбола, но дальше идет «Локомотив».

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«Борьба была очень упорная и равная. Но мы вышли в полуфинал. Игроки, руководство, болельщики, весь Калининград — все это заслужили. Да, были тяжелые моменты, но мы показали характер», — говорил после матча главный тренер «Локо» Радослав Арсов.

В полуфинале «Локомотив» встретится с московским «Динамо», а «Динамо-Ак Барс» сразится с «Ленинградкой». Первые матчи серии до трех побед пройдут 5 апреля.

Волейбол
ВК Енисей
ВК Зенит (Казань)
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