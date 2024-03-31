«Уралочка-НТМК» напугала лидера. Как проходят четвертьфинальные серии в женской и мужской суперлигах

Громкая сенсация в нашем волейболе была очень близка.

PARI Суперлига.

Мужчины. 1/4 финала. Первые матчи

«Динамо» — «Зенит» СПб — 3:0 (32:30, 25:20, 25:20)

«Локомотив» — «Факел» — 1:3 (25:22, 18:25, 23:25, 22:25)

«Зенит-Казань» — «Енисей» — 3:1 (23:25, 25:17, 25:14, 25:21)

«Белогорье» — «Кузбасс» — 3:0 (25:16, 25:21, 25:12)

Женщины. 1/4 финала. Вторые матчи

«Динамо-Метар» — «Ленинградка» — 1:3 (16:25, 25:22, 18:25, 19:25). Первый матч — 0:3 (23:25, 22:25, 17:25). Счет в серии — 0:2

«Протон» — «Локомотив» — 0:3 (17:25, 20:25, 21:25). Первый матч 3:2 (25:16, 25:17, 25:22, 25:14, 12:15). Счет в серии 1:1

«Динамо» М — «Уралочка-НТМК» — 3:2 (23:25, 25:18, 26:24, 15:25, 15:5). Первый матч 3:2 (21:25, 24:26, 27:25, 25:19, 15:11). Счет в серии 2:0

«Тулица» — «Динамо-Ак Барс» — 0:3 (14:25, 22:25, 14:25). Первый матч 0:3 (16:25, 11:25, 12:25). Счет в серии 0:2

В чемпионате России по волейболу у мужчин прошли первые четвертьфинальные матчи, у женщин уже определились почти все полуфиналисты плей-офф. Причем именно в женской суперлиге едва не грянула громкая сенсация: победитель предварительного этапа и главный фаворит московское «Динамо» встретило ожесточенное сопротивление от «Уралочки-НТМК» из Свердловской области, завершив обе встречи в свою пользу только на тай-брейках.

Пятисетовые триллеры

Само собой, победные традиции «Уралочки» всем хорошо известны, но в нынешнем сезоне команда вернувшегося перед Новым годом Михаила Карполя (его дед Николай Карполь остался главным тренером всего клуба) завершила предварительный этап лишь с 11 победами в 26 матчах, едва пробившись в плей-офф. «Динамо», в свою очередь, уступило лишь дважды, а «Уралочке-НТМК» в двух встречах в сумме отдало всего одну партию. Но в четвертьфинальной серии действующие чемпионки страны едва не уступили. В первой встрече в Екатеринбурге хозяйки взяли две первые партии, а в третьей вели 22:21. Но не дожали, а при счете 25:25 Евгения Старцева сделала эйс, после чего Виктория Пушина с Натальей Перейрой блоком принесли «Динамо» победу в сете и перелом в игре.

Мало того, во втором матче в Москве главные претендентки на золото вновь дотянули до решающей партии. Причем четвертый сет проиграли и вовсе разгромно — 15:25. Но сумели собраться в пятой партии, избежать третьего матча и выйти в полуфинал, где сыграют с победителем серии «Локомотива» из Калининградской области и саратовского «Протона». Пока там счет 1:1, все решится 2 апреля в Калининграде. Что касается второй полуфинальной пары, то ее составили казанское «Динамо-Ак Барс» и петербургская «Ленинградка», легко и непринужденно разобравшиеся со своими оппонентами — тульской «Тулицей» и челябинским «Динамо-Метаром».

Послематчевое рукопожатие игроков «Локомотива» и «Факела». Фото ВК «Локомотив-Новосибирск»

Новосибирцы «поплыли»

У мужчин пока сыграны только первые матчи в четвертьфинальных сериях до двух побед. Причем и здесь не обошлось без неожиданности. Новосибирский «Локомотив» на своем паркете не смог справиться с «Факелом» из Нового Уренгоя, хотя и взял первый сет. При этом «Локомотив» перед стартом считался явным фаворитом, ведь он занял на предварительном этапе второе место, а «Факел» едва-едва на золотом сете прошел в предыдущей стадии «Динамо-ЛО» из Соснового Бора.

«Сегодня показали свою игру только в первой партии. Потом абсолютный провал на подаче. Даже не давали себе шанс сыграть на блоке и в защите, огромное количество ошибок. Плюс плохой прием на сильной подаче противника. Это уже психологический вопрос. Считаю, что мы «поплыли» — испугались, что мы проиграем. Так и получилось. «Факел» был сильнее...» — приводит официальный сайт ВФВ слова главного тренера «Локомотива» Пламенна Константинова. Теперь 3 апреля «Факел» может дома поставить в серии точку, а заодно и преподнести пока самую яркую сенсацию волейбольного плей-офф.

Многие предвкушали зрелищное сражение московского «Динамо» и петербургского «Зенита», но в первом матче прогнозы оправдались только в стартовом сете. Динамовцы вели 24:21 и имели несколько сетболов, но упустили их, доигравшись до затяжного баланса. Где шансы были у обеих команд. Победное очко «Динамо» сумело набрать в феерическом стиле — чего стоит спасение мяча ногой капитана команды Павла Панкова. После этого зенитовцы чуть сбавили, и хозяева довели матч до победы. Также на своих площадках выиграли стартовые встречи «Зенит-Казань» и «Белогорье».