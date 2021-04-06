«Зенит» уступил «Кузбассу» в «Финале шести»

Кемеровский «Кузбасс» на тай-брейке одержал победу над казанским «Зенитом» в матче «Финала шести» мужской Суперлиги (3:2). Клуб из Казани после двух поражений потерял шансы пройти в следующую стадию.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

Финал шести. Группа А. 2-й тур

Динамо М (Москва) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 3:1 (20:25, 25:21, 25:16, 25:21)

6 апреля.

Финал шести. Группа В. 2-й тур

Кузбасс (Кемерово) — Зенит-Казань (Казань) — 3:2 (21:25, 25:17, 20:25, 25:18, 15:13)

6 апреля.