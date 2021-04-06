«Зенит» уступил «Кузбассу» в «Финале шести»
21:17
Кемеровский «Кузбасс» на тай-брейке одержал победу над казанским «Зенитом» в матче «Финала шести» мужской Суперлиги (3:2). Клуб из Казани после двух поражений потерял шансы пройти в следующую стадию.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
Финал шести. Группа А. 2-й тур
Динамо М (Москва) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 3:1 (20:25, 25:21, 25:16, 25:21)
6 апреля.
Финал шести. Группа В. 2-й тур
Кузбасс (Кемерово) — Зенит-Казань (Казань) — 3:2 (21:25, 25:17, 20:25, 25:18, 15:13)
6 апреля.
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Зачет
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