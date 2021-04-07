«Динамо» и «Кузбасс» с первого места вышли в полуфинал чемпионата России

В матче третьего тура группового этапа Финала шести российской Суперлиги Париматч по волейболу среди мужчин московское «Динамо» победило «Факел» (3:2). «Кузбасс» победил «Локомотив» (3:1).

Обе команды заняли первое место в своих группах с пятью очками. В полуфинале «Кузбасс» сыграет с «Зенитом» (Санкт-Петербург), а «Динамо» — с новосибирским «Локомотивом». Матчи пройдут 9 апреля.

Чемпионат России. Мужчины

Финал шести. Группа А. 3-й тур

«Факел» (Новый Уренгой) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (28:26, 27:25, 18:25, 22:25, 15:17)

7 апреля.

Группа В. 3-й тур

«Локомотив» (Новосибирск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 1:3 (19:25, 23:25, 25:22, 26:28)

7 апреля.