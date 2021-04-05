«Зенит» обыграл «Факел» на старте Финала шести чемпионата России
21:25
В матче первого тура Финала шести российской Суперлиги Париматч по волейболу среди мужчин «Зенит» обыграл «Факел» (3:1). «Зенит-Казань» уступил новосибирскому «Локомотиву» (2:3).
Чемпионат России. Мужчины
Финал шести. Группа А. 1-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:1 (20:25, 25:19, 25:23, 25:17)
5 апреля.
Группа В. 1-й тур
«Зенит-Казань» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск) — 2:3 (25:19, 25:23, 22:25, 27:29, 13:15)
5 апреля.
3
Зачет
vs
1
Офсайд
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