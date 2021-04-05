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«Зенит» обыграл «Факел» на старте Финала шести чемпионата России

21:25
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В матче первого тура Финала шести российской Суперлиги Париматч по волейболу среди мужчин «Зенит» обыграл «Факел» (3:1). «Зенит-Казань» уступил новосибирскому «Локомотиву» (2:3).

Чемпионат России. Мужчины

Финал шести. Группа А. 1-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:1 (20:25, 25:19, 25:23, 25:17)

5 апреля.

Группа В. 1-й тур

«Зенит-Казань» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск) — 2:3 (25:19, 25:23, 22:25, 27:29, 13:15)

5 апреля.

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