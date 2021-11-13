«Зенит-Казань» обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге

В матче седьмого тура чемпионата России по волейболу среди мужчин. «Зенит-Казань» победил «Зенит» в Санкт-Петербурге (3:1).

Счет матча в партиях — 25:22, 25:22, 22:25, 25:17) в пользу казанского клуба. Казанский клуб набрал 19 очков и лидирует в чемпионате.

Московское «Динамо» дома обыграло «Факел» (3:0). «Югра-Самотлор» на выезде победила «Динамо-ЛО» (3:2).

Чемпионат России. Мужчины

7-й тур

«Зенит» СПб (Санкт-Петербург) — «Зенит-Казань» (Казань) — 1:3 (22:25, 22:25, 25:22, 17:25)

«Динамо» М (Москва) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (29:27, 25:17, 25:15)

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 2:3 (30:28, 25:20, 16:25, 26:28, 11:15)

13 ноября.