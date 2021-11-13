Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
Новости   //    Волейбол   //    Россия

«Локомотив» обыграл «Протон» и продолжает лидировать в чемпионате России

20:59
Теги:

«Локомотив» из Калининградской области выиграл у «Протона» (3:0) в матче шестого тура чемпионата России по волейболу среди женщин.

Счет матча в партиях — 25:20, 25:17, 27:25. «Локо» выиграл все шесть матчей и с 18-ю очками занимает первое место. У «Протона» 11 очков и пятая позиция.

Чемпионат России. Женщины

6-й тур

«Локомотив» К (Калининградская область) — «Протон» (Саратов) — 3:0 (25:20, 25:17, 27:25)

13 ноября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
«Ови велик, а ты пустышка!» Фанаты ответили сыну легенды, который не порадовался за Овечкина
Россиян предупредили о массовых проверках на дорогах
0