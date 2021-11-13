«Локомотив» обыграл «Протон» и продолжает лидировать в чемпионате России

«Локомотив» из Калининградской области выиграл у «Протона» (3:0) в матче шестого тура чемпионата России по волейболу среди женщин.

Счет матча в партиях — 25:20, 25:17, 27:25. «Локо» выиграл все шесть матчей и с 18-ю очками занимает первое место. У «Протона» 11 очков и пятая позиция.

Чемпионат России. Женщины

6-й тур

«Локомотив» К (Калининградская область) — «Протон» (Саратов) — 3:0 (25:20, 25:17, 27:25)

13 ноября.