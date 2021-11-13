Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
Новости   //    Волейбол   //    Россия

«Белогорье» и «Газпром-Югра» одержали победы в чемпионате России

19:16
Теги:

«Белогорье» обыграл «Енисей» (3:0) в матче седьмого тура чемпионата России по волейболу среди мужчин.

В другом матче «Газпром-Югра» победила АСК (3:1). «Белогорье» набрало 14 очков и занимает четвертое место.

Чемпионат России. Мужчины

7-й тур

«Белогорье» (Белгород) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:17, 25:20, 25:17)

«Газпром-Югра» (Сургут) — АСК (Нижний Новгород) — 3:1 (25:22, 25:23, 22:25, 25:19)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
«Ови велик, а ты пустышка!» Фанаты ответили сыну легенды, который не порадовался за Овечкина
Украинский генерал назвал регионы страны с «пророссийскими настроениями»
0