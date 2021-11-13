«Белогорье» и «Газпром-Югра» одержали победы в чемпионате России
19:16
«Белогорье» обыграл «Енисей» (3:0) в матче седьмого тура чемпионата России по волейболу среди мужчин.
В другом матче «Газпром-Югра» победила АСК (3:1). «Белогорье» набрало 14 очков и занимает четвертое место.
Чемпионат России. Мужчины
7-й тур
«Белогорье» (Белгород) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:17, 25:20, 25:17)
«Газпром-Югра» (Сургут) — АСК (Нижний Новгород) — 3:1 (25:22, 25:23, 22:25, 25:19)
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