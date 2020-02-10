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«Зенит» из Санкт-Петербурга хочет пригласить Гребенникова

10 февраля 2020, 19:00
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«Зенит» из Санкт-Петербурга хочет подписать контракт с либеро сборной Франции Женей Гребенниковым. Российский клуб уже сделал предложение 29-летнему французу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Однако Гребенников в прошлом сезоне подписал многолетний контракт с «Трентино». И итальянский клуб не намерен отпускать одного из своих лидеров.

Женя — сын известного советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова. Он родился во Франции, где его отец выступал в качестве играющего тренера «Ренна».

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