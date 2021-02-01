Ярослав Василенко назначен главным тренером «Динамо-ЛО»

С 1 февраля 2021 года главным тренером клуба «Динамо-ЛО» назначен Ярослав Василенко, являвшийся старшим тренером команды, сообщает сайт клуба.

Ярослав Василенко — главный тренер «Динамо-ЛО».



Просим любить и жаловать: https://t.co/xAVli614mS pic.twitter.com/oeTzHphnyB — ВК «ДИНАМО-ЛО» (@vcdynamolo) February 1, 2021

Ярослав Василенко пришел в «Динамо-ЛО» в 2010 году на позицию связующего, был капитаном команды. В 2013 году завершил игровую карьеру и начал работу в тренерском штабе молодежной команды «Динамо-Центр». Через полгода вернулся на площадку, возобновив карьеру игрока из-за травмы связующих игроков «Динамо-ЛО» и помог завершить сезон-2013/14 на пятом месте.

Возглавлял молодежную команду до 2019 года, после чего был приглашен в штаб команды суперлиги на должность старшего тренера.