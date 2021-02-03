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Алекно покинет «Зенит» по окончании сезона

09:50
Владимир Алекно. Фото cev.lu
Владимир Алекно. Фото cev.lu
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Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно покинет свой пост после окончания сезона-2020/21. Об этом 3 февраля сообщил вице-президент казанцев Ильхам Рахматуллин.

«Алекно покинет пост главного тренера «Зенита» после окончания сезона по своему желанию. Он уведомил об этом клуб», — приводит «РИА Новости» слова Рахматуллина

Алекно тренировал «Зенит» с 2008 года. За это время он 9 раз стал чемпионом России и 5 раз победил с командой в Лиге чемпионов. В 2012-м сборная России под его руководством стала чемпионом Олимпийских игр.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210203/alekno-1595794494.html

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