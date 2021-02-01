СМИ: Алексей Вербов станет главным тренером казанского «Зенита»
18:20
Бывший либеро сборной России Алексей Вербов вернется в казанский «Зенит». Он займет пост главного тренера команды со следующего сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.
В сезоне-2019/20 Алексей Вербов в должности старшего тренера казанского «Зенита» непосредственно руководил командой на тренировках и во время матчей вместо Владимира Алекно, бравшего паузу в карьере из-за проблем со здоровьем. Казанская команда завоевала Кубок России, заняла второе место в чемпионате страны, но неудачно выступила в Лиге чемпионов, впервые в истории не сумев выйти из группы.
В марте 2020 года Вербов принял решение уйти из «Зенита» и начал самостоятельную тренерскую карьеру, возглавив кемеровский «Кузбасс».
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