Воронков извинился за расистское высказывание в матче против «Уралочки»

Тренер калининградского «Локомотива» Алексей Воронков извинился за поведение во время тайм-аута пятого матча финальной серии волейбольной Суперлиги против «Уралочки».

Тогда, давая установку одной из своих подопечных, он произнес фразу «Зачем ты ловишь эту обезьяну?», предположительно имея в виду соперницу, кубинку Айламу Монталво.

«Я сожалею, что моя фраза, произнесенная в личной беседе с игроком нашей команды в очень сложном для нас игровом моменте, когда нервы находились в максимальном напряжении, а эмоции буквально зашкаливали, была воспринята как оскорбление и демонстрация неуважения. У меня не было никаких намерений обидеть кого-либо из волейболисток соперника», — приводит слова Воронкова Regnum.

Решением исполкома Всероссийской Федерации волейбола 30 мая Андрей Воронков дисквалификацирован на два года.