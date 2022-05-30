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Сегодня, 22:30

Российский волейболист сказал, что немцы активнее ходят на волейбол, чем россияне

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Российский волейболист, олимпийский чемпион Лондона-2012 Сергей Гранкин в интервью «СЭ» сравнил ситуацию в российском и немецком волейболе. Последние три сезона он провел в клубе «Берлин» и несколько дней назад перешел в новоуренгойский «Факел».

— За те годы, что вы провели в Германии, какое отличие от нашего волейбола больше всего бросилось в глаза?

— Большое различие в болельщиках. В немецком волейболе почти всегда полные залы. У нас — скорее только на стыковых матчах, в плей-офф. Хочется, чтобы больше народу ходило у нас и болело. Все-таки волейбол у нас достаточно популярный вид спорта. Клубам надо больше работать со зрителями.

— В Германии, подозреваю, больше частных денег в волейболе.

— Да, в Германии спонсоры, но там не такие высокие контракты, как в России, так что немного легче содержать клуб. Зато там гораздо больше деятельности в социальных сетях, публичных акций каких-то.

— Хотя Германия не волейбольная держава, скажем прямо.

— При всем уважении — не назовешь, да. Три-четыре команды могут друг с другом конкурировать. И тем не менее волейбол там популярен. Нам есть о чем задуматься, — заключил Гранкин.

Ранее Гранкин отказался считать расизмом слова тренера «Локомотива» Воронкова.

Андрей Воронков. «Два года дисквалификации Воронкову — перебор. Это не расизм». Острое интервью Гранкина
ВК Факел (Новый Уренгой)
Сергей Гранкин
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