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Сегодня, 11:15

Гамова считает справедливой дисквалификацию волейбольного тренера Воронкова на два года

Иван Торопцев
Корреспондент
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Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова заявила, что считает справедливой дисквалификацию главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова на два года.

«Действительно, срок такой немаленький, неожиданный прецедент у нас в стране, такого не было, но я считаю, что за то, что ни после матча, ни когда эта ситуация стала развиваться в таком ключе, ни клуб из Калининграда, ни господин Воронков не изъявили желания как-то оправдаться и принести извинения, значит, так и должно быть», — приводит ТАСС слова Гамовой.

Во время финального матча против «Уралочки-НТМК» Воронков нелицеприятно высказался в отношении одной из волейболисток команды соперников — кубинки «Уралочки» Айламы Монталво.

Во время тайм-аута в Воронков отвел в сторону одну из волейболисток своей команды, предполагая, что ушел от камер и микрофонов и выкрикнул: «Почему опять ловишь эту обезьяну?».

Вчера, 30 мая исполком Всероссийской федерации волейбола утвердил двухлетнюю дисквалификацию Воронкова.

Источник: https://tass.ru/sport/14776849
Андрей Воронков
Екатерина Гамова
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