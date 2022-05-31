Гамова считает справедливой дисквалификацию волейбольного тренера Воронкова на два года

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова заявила, что считает справедливой дисквалификацию главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова на два года.

«Действительно, срок такой немаленький, неожиданный прецедент у нас в стране, такого не было, но я считаю, что за то, что ни после матча, ни когда эта ситуация стала развиваться в таком ключе, ни клуб из Калининграда, ни господин Воронков не изъявили желания как-то оправдаться и принести извинения, значит, так и должно быть», — приводит ТАСС слова Гамовой.

Во время финального матча против «Уралочки-НТМК» Воронков нелицеприятно высказался в отношении одной из волейболисток команды соперников — кубинки «Уралочки» Айламы Монталво.

Во время тайм-аута в Воронков отвел в сторону одну из волейболисток своей команды, предполагая, что ушел от камер и микрофонов и выкрикнул: «Почему опять ловишь эту обезьяну?».

Вчера, 30 мая исполком Всероссийской федерации волейбола утвердил двухлетнюю дисквалификацию Воронкова.