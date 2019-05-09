Владимир Алекно – о "Кузбассе": "Закономерно, что турнир выиграли голодные"

Главный тренер казанского "Зенита" Владимир Алекно считает, что его команда не была голодная в матчах финальной серии чемпионата России против "Кузбасса" (счет в серии: 1-3), сообщает официальный Твиттер Суперлиги. Кемеровская команда завоевала свой первый чемпионский титул.

"Зенит" выиграл девять из десяти предыдущих чемпионатов России.

– Кемерово было голодное, а мы – сытые. На протяжении последних десяти лет все хотели победить. Закономерно, что турнир выиграли голодные. Все решила общая работа команды. Они хотели больше стать чемпионами, чем мы, – цитирует Алекно пресс-служба Суперлиги.

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