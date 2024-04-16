Олимпийский чемпион Нгапет не присоединится к новосибирскому «Локомотиву»

Генеральный директор «Локомотива» Роман Станиславов сообщил, что французский волейболист Эрвин Нгапет не перейдет в новосибирский клуб.

«Его не будет в клубе», — приводит ТАСС слова Станиславова.

Ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщало, что Нгапет следующий сезон проведет в «Локомотиве».

33-летний Нгапет является олимпийским чемпионом, победителем Мировой лиги и чемпионата Европы. На данный момент он выступает за турецкий «Халкбанк».