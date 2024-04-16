Олимпийский чемпион Нгапет не присоединится к новосибирскому «Локомотиву»
Генеральный директор «Локомотива» Роман Станиславов сообщил, что французский волейболист Эрвин Нгапет не перейдет в новосибирский клуб.
«Его не будет в клубе», — приводит ТАСС слова Станиславова.
Ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщало, что Нгапет следующий сезон проведет в «Локомотиве».
33-летний Нгапет является олимпийским чемпионом, победителем Мировой лиги и чемпионата Европы. На данный момент он выступает за турецкий «Халкбанк».
Источник: ТАСС
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