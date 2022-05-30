В Госдуме РФ назвали справедливой двухлетнюю дисквалификацию тренера Воронкова

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Исполкома ВФВ дисквалифицировать тренера «Локомотива» Андрея Воронкова на два года.

«Оскорбление по национальному признаку, по другим каким-то причинам в российском спорте, как вообще во всем мировом спорте, недопустимо. Это должно наказываться. В том числе не должно снимать ответственность с любого тренера. Воронков возглавлял один из крупнейших и известных наших клубов. И такие вещи для взрослого человека, прежде всего мужчины, недопустимы. В голове не укладывается такая история», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Свищев считает, что у Воронкова было достаточно времени, чтобы урегулировать конфликт.

«У него было достаточно много времени, чтобы урегулировать этот конфликт, объяснить спортсменке, своему и екатеринбургскому клубу. Хотя бы простое человеческое извинение можно было принести. Может быть, наказание было бы не таким суровым для тренера. Все-таки дисквалификация на 2 года достаточно суровое наказание. Не знаю, кто после этой дисквалификации будет с ним работать. Он пошел по-другому пути, не признал ошибки, решил не приносить никаких извинений, объяснений. Поэтому, наверное, справедливое решение»

Напомним, во время финального матча против «Уралочки-НТМК» Воронков нелицеприятно высказался в отношении одной из волейболисток команды соперников — кубинки «Уралочки» Айламы Монталво.

Во время тайм-аута Воронков отвел в сторону свою подопечную, предполагая, что ушел от камер и микрофонов и выкрикнул: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»