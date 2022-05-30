Во Всероссийской федерации волейбола прокомментировали дисквалификацию тренера Воронкова

30 мая 2022 года в офисе ВФВ состоялось заседание исполкома Всероссийской федерации волейбола, сообщает сайт организации.

Было принято решение дисквалифицировать главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова на два года в связи с оскорбительным выражением по отношению к игроку екатеринбургской «Уралочки-НТМК».

«В ходе заседания А. М. Яременко доложил, что 19.05.22 Дисциплинарная комиссия ВФВ вынесла решение в отношении главного тренера Локомотив (Калининградская область) А. Г. Воронкова и признала его совершившим дисциплинарное нарушение, выразившееся в оскорбительных выражениях по отношению к члену команды соперника во время финального матча чемпионата России по волейболу среди женских команд между командами Локомотив (Калининградская обл.) и Уралочка НТМК (Свердловская обл.). ДК посчитала целесообразным применить к Воронкову А.Г. санкцию, предусмотренную ст. 89.1, 90.1, 92.1. Регламента ВФВ в виде спортивной дисквалификации сроком до 2 лет. В связи с широким общественным резонансом вопрос о конкретном сроке и условиях дисквалификации вынесен на сегодняшнее заседание Исполкома.

Исполком ВФВ постановил: дисквалифицировать А. Г. Воронкова сроком на два года. Дисквалификация включает все соревнования под эгидой Всероссийской федерации волейбола», — говорится в заявлении.

19 мая дисциплинарная комиссия ВФВ единогласно проголосовала за дисквалификацию Воронкова сроком до двух лет.

Напомним, во время финального матча против «Уралочки-НТМК» Воронков нелицеприятно высказался в отношении одной из волейболисток команды соперников — кубинки «Уралочки» Айламы Монталво.

Во время тайм-аута в Воронков отвел в сторону свою подопечную, предполагая, что ушел от камер и микрофонов и выкрикнул: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»