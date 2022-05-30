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Спиридонов о дисквалификации Воронкова на два года: «Наказание более чем достойное»

Спиридонов отреагировал на двухлетнюю дисквалификацию тренера «Локомотива» Андрея Воронкова
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Российский волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на утверждении двухлетней дисквалификации тренера «Локомотива» Андрея Воронкова.

«Наказание более чем достойное. Я бы сказал, что суровое даже. Но слово из песни уже не выкинешь, все было сказано, а было сказано это в порыве эмоций или целенаправленно, тут уже никто не будет разбираться. Это слышала вся Россия. Думаю, что он сможет работать, но просто не будет принимать участие в официальных играх и сидеть на скамейке запасных. Тренировать то он может. Не знаю, как на это посмотрит руководство «Локомотива», если их это устраивает, что Воронков будет тренировать команду, а вести ее будет главный ассистент», — сказал Спиридонов «СЭ».

Ранее исполком Всероссийской федерации волейбола утвердил двухлетнюю дисквалификацию тренера Андрея Воронкова.

Напомним, во время финального матча против «Уралочки-НТМК» Воронков нелицеприятно высказался в отношении одной из волейболисток команды соперников кубинки Айламы Монталво.

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