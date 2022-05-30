Тренер «Локомотива» из Калининграда получил дисквалификацию на два года за расистские высказывания

Исполком Всероссийской федерации волейбола утвердил двухлетнюю дисквалификацию тренера Андрея Воронкова, сообщает ТАСС.

Напомним, во время финального матча против «Уралочки-НТМК» Воронков нелицеприятно высказался в отношении одной из волейболисток команды соперников — кубинки «Уралочки» Айламы Монталво.

Во время тайм-аута в Воронков отвел в сторону свою подопечную, предполагая, что ушел от камер и микрофонов и выкрикнул: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Генеральный директор «Уралочки-НТМК» Валентина Огиенко назвала ситуацию «международным скандалом», отметив, что извинения Воронкова перед Монталво должны быть публичными.