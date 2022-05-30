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Сегодня, 16:50

Тренер «Локомотива» из Калининграда получил дисквалификацию на два года за расистские высказывания

Иван Шитик
Корреспондент
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Исполком Всероссийской федерации волейбола утвердил двухлетнюю дисквалификацию тренера Андрея Воронкова, сообщает ТАСС.

Напомним, во время финального матча против «Уралочки-НТМК» Воронков нелицеприятно высказался в отношении одной из волейболисток команды соперников — кубинки «Уралочки» Айламы Монталво.

Во время тайм-аута в Воронков отвел в сторону свою подопечную, предполагая, что ушел от камер и микрофонов и выкрикнул: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Генеральный директор «Уралочки-НТМК» Валентина Огиенко назвала ситуацию «международным скандалом», отметив, что извинения Воронкова перед Монталво должны быть публичными.

Андрей Воронков (в&nbsp;центре) с&nbsp;тренерами и&nbsp;игроками &laquo;Локомотива&raquo;. Два года дисквалификации за «обезьяну». Тренер Воронков жестко наказан в свой день рождения

Источник: https://tass.ru/sport/14770981
ЖВК Локомотив (Калининград)
Андрей Воронков
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