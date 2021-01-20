«Уралочка» — «Локомотив» К: прямая трансляция матча
18:00
Сегодня, 20 января, в Калининграде состоится матч чемпионата России по волейболу среди женщин между местным «Локомотивом» и «Уралочкой НТМК» из Екатеринбурга. Встреча пройдет ДС «Янтарный», начало — в 20.00 по московскому времени.
Команды уже встречались накануне, и игра закончилась победой «Локо» — 3:1. Перед этой встрече команда с берегов Балтики занимает четвертое место в таблице, а уральский коллектив — седьмое место.
Трансляция игры будет доступна на этой странице. После игры здесь же будет доступна запись игры.
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