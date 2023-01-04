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Сегодня, 10:39

Тетюхин: «Надо прикладывать усилия, чтобы развивался не только волейбол, но и другие виды спорта»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу, олимпийский чемпион Сергей Тетюхин рассказал «СЭ», как отстранение от международных соревнований влияет на развитие волейбола в России.

«По щелчку вряд ли что-то произойдет за короткий промежуток времени. Наше отстранение от международных соревнований не способствует массовому продвижению спорта в России. Мы понимаем, что в такой ситуации можем оказаться всегда. Наш вид спорта надо развивать. Надо прикладывать усилия, чтобы развивался не только волейбол, но и другие виды спорта.
Таких турниров, как Спартакиада, должно быть больше. Проводиться они должны на самом высоком уровне, чтобы это была альтернатива чемпионату мира. Это надо показывать, привлекать болельщиков. Если будет проведена такая работа, тогда мы попытаемся развить наш вид спорта внутри страны», — сказал Тетюхин «СЭ».

В феврале Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Волейбол
Сергей Тетюхин
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Тетюхин надеется, что Россию допустят на международные соревнования в новом году
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