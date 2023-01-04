«Зенит» обыграл «Урал» и одержал 15-ю победу подряд в чемпионате России

«Зенит» из Санкт-Петербурга в гостях обыграл «Урал» в трех сетах матча мужской волейбольной суперлиги.

Питерская команда одержала 15-ю победу подряд и сохранила лидерство в чемпионате. «Зенит» остается единственной командой, который выиграла все матчи в сезоне.

В другом матче «Динамо» обыграло «Нову» в четырех сетах.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

15-й тур

Урал (Уфа) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 0:3 (23:25, 22:25, 19:25)

Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Строитель (Минск) — 3:0 (25:21, 25:19, 25:14)

АСК (Нижний Новгород) — Кузбасс (Кемерово) — 1:3 (18:25, 26:28, 25:18, 19:25)

Динамо М (Москва) — Нова (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:15, 25:20, 25:18)