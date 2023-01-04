Тетюхин надеется, что Россию допустят на международные соревнования в новом году

Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу, олимпийский чемпион Сергей Тетюхин в комментарии для «СЭ» подвел итоги 2022 года.

«Год был непростой. Наверное, самый непростой из всех, что были. Международных соревнований не было. Хотелось бы, чтобы в новом году ситуация поменялась. От того, что сборная России и наши клубы не участвуют в международных соревнованиях, теряем не только мы, но и международный волейбол.

Но надеемся, что этот год будет лучше, все изменится. Разговоры ходят, что не только волейбольную сборную надо пускать. Если спорт, как у нас принято говорить, вне политики, то люди наверху должны решить этот вопрос в положительную сторону», — сказал Тетюхин «СЭ».

В феврале Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.