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Сегодня, 20:39

«Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Газпром-Югру» и сохранил лидерство в чемпионате

Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Газпром-Югру» в трех сетах в матче мужской волейбольной суперлиги.

Питерскую команда одержала 14-ю победу подряд и сохранила лидерство в чемпионате. «Зенит» остается единственной командой, который выиграла все матчи в сезоне.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

14-й тур

Зенит-Казань (Казань) — Урал (Уфа) — 3:0 (25:18, 25:23, 25:18)

Динамо М (Москва) — Нефтяник (Оренбург) — 3:0 (26:24, 25:19, 25:14)

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Газпром-Югра (Сургут) — 3:0 (25:20, 25:17, 25:21)

ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Казань)
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
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