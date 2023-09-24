Определились финалисты мужского турнира БЕТСИТИ Кубок Столетия

Завершился предварительный этап мужского турнира БЕТСИТИ Кубок Столетия. По его итогам определился состав участников «Финала четырех». Из группы А в решающую стадию вышли «Зенит-Казань» (1 место, 5 побед и 1 поражение) и «Зенит» из Санкт-Петербурга (2 место, 4 победы и 2 поражения). В группе Б путевки заработали московское «Динамо» (1 место, 5 побед и 1 поражение) и «Локомотив» из Новосибирска (2 место, 4 победы и 2 поражения).

В предварительном этапе Кубка Столетия принимали участие 8 сильнейших команд по итогам прошлого розыгрыша чемпионата России.

«Финал четырех» пройдет в Калининграде с 6 по 8 октября.