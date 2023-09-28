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Допинг

Сегодня, 07:58

Волейболиста Ивлиева дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский волейболист Максим Ивлиев отстранен на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации волейбола.

28-летний спортсмен признал вину в нарушении антидопинговых правил. В его допинг-пробе, взятой во внесоревновательный период в ноябре 2013 года, обнаружили запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон.

Срок дисквалификации Ивлиева отсчитывается с 20 апреля 2023 года и продлится до 19 апреля 2025 года.

В сезоне-2022/23 Ивлиев выступал за кемеровский «Кузбасс», до этого он играл за «Тюмень» и барнаульский «Университет».

Источник: ТАСС
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