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Сегодня, 17:19

Волейболистки московского «Динамо» выиграли Кубок столетия

Ана Горшкова
Корреспондент
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Московское «Динамо» обыграло «Ленинградку» в финале Кубка столетия отечественного волейбола среди женских команд.

Матч завершился со счетом 3:1 (23:25, 25:21, 25:16, 25:18).

Третье место на турнире занял казанский клуб «Динамо-Ак Барс», который обыграл калининградский «Локомотив» со счетом 3-2 (22:25, 25:23, 25:19, 23:25, 15:8).

Финал четырех Кубка столетия проходил в Новосибирске. 28 июля российскому волейболу исполнилось 100 лет.

Волейбол
ВК Динамо (Москва)
ВК Ленинградка
ЖВК Динамо (Москва)
ЖВК Локомотив (Калининград)
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