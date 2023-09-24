Волейболистки московского «Динамо» выиграли Кубок столетия
Московское «Динамо» обыграло «Ленинградку» в финале Кубка столетия отечественного волейбола среди женских команд.
Матч завершился со счетом 3:1 (23:25, 25:21, 25:16, 25:18).
Третье место на турнире занял казанский клуб «Динамо-Ак Барс», который обыграл калининградский «Локомотив» со счетом 3-2 (22:25, 25:23, 25:19, 23:25, 15:8).
Финал четырех Кубка столетия проходил в Новосибирске. 28 июля российскому волейболу исполнилось 100 лет.
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