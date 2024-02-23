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23 февраля, 19:29

«Нефтяник» обыграл «Шахтер» в матче мужской суперлиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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Завершились два матча 25-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

«Нефтяник» дома обыграл «Шахтер» со счетом 3:0 (31:29, 25:23, 25:13), а «Газпром-Югра» оказалась сильнее «Югры-Самотлор» (3:1).

«Нефтяник» занимает 14-е место в турнирной талице суперлиги, «Шахтер» из Солигорска — девятый, «Газпром-Югра» — 11-я, а «Югра-Самотлор» — 16-я.

Чемпионат России. Мужчины

25-й тур

«Нефтяник» (Оренбург) — «Шахтер» (Солигорск) — 3:0 (31:29, 25:23, 25:13)

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:1 (22:25, 25:21, 26:24, 25:17)

23 февраля.

Источник: Таблица суперлиги
Волейбол
ВК Газпром-Югра
ВК Шахтер (Солигорск)
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