«Нефтяник» обыграл «Шахтер» в матче мужской суперлиги
Завершились два матча 25-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
«Нефтяник» дома обыграл «Шахтер» со счетом 3:0 (31:29, 25:23, 25:13), а «Газпром-Югра» оказалась сильнее «Югры-Самотлор» (3:1).
«Нефтяник» занимает 14-е место в турнирной талице суперлиги, «Шахтер» из Солигорска — девятый, «Газпром-Югра» — 11-я, а «Югра-Самотлор» — 16-я.
Чемпионат России. Мужчины
25-й тур
«Нефтяник» (Оренбург) — «Шахтер» (Солигорск) — 3:0 (31:29, 25:23, 25:13)
«Газпром-Югра» (Сургут) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:1 (22:25, 25:21, 26:24, 25:17)
23 февраля.
Источник: Таблица суперлиги
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